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    «Динамо» — «Химки». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, РПЛ, 8 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Химки»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
    В рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» на своем поле примет «Химки». Поединок пройдет 8 декабря и начнется в 14:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Декабря 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 14:00 Химки

    Химки

  • Московская область
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    «Динамо»

    Турнирное положение: «Бело-голубые» занимают 5-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе после 17-и туров. «Динамо» отстает от лидерства в чемпионате на 7 пунктов.

    Команда довольно неплохо выступает на своем поле, набрав 16 очков из 24-х возможных дома. «Динамо» занимает по этому показателю также 5-е место в лиге.

    Динамо — Химки: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ команда сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), сравняв счет на 90+5-й минуте. Матчем ранее «Динамо» обыграло «Локомотив» (2:0) в рамках Кубка России.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «бело-голубые» проиграли только 1 раз, а также по 2 раза сыграли вничью и победили. За этот период динамовцам удалось забить 7 голов при 5-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграет: Милан Майсторович (травма).

    Состояние команды: «Динамо» все еще способно вернуться в чемпионскую гонку в чемпионате России, но сейчас команда выступает не очень стабильно, часто теряя очки.

    В нынешнем сезоне у «Динамо» отлично выступает полузащитник Николас Нгамале. Этот футболист является лучшим бомбардиром своей команды, в РПЛ игрок забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи за 13 встреч.

    «Химки»

    Турнирное положение: Подмосковная команда располагается на 13-й позиции в РПЛ с 16-ю баллами в активе. «Химки» набрали столько же очков, сколько и «Пари НН», которые занимают спасительное 12-е место.

    Команда довольно неплохо выступает на чужом поле, располагаясь по этому показателю на 9-й строчке в лиге. «Химки» набрали 9 очков из 27-и возможных в гостях.

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    • Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда неожиданно обыграла «Локомотив» со счетом 3:1, создав преимущество уже в 1-м тайме. До этого команда одолела «Урал» в Кубке России в серии пенальти.

    В последних 5-и встречах в рамках РПЛ «Химки» выиграли только 1 раз, а также по 2 раза сыграли вничью и проиграли. За этот период команда забила 10 голов при 11-и пропущенных.

    Не сыграет: Диего Луна (травма).

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    Состояние команды: «Химки» точно способны побороться за сохранение прописки в РПЛ, но команде необходимо гораздо чаще набирать очки, ведь конкуренты наступают на пятки.

    Предстоящий соперник — «Динамо» является очень неудочным для «Химок». Сможет ли подмосковная команда прервать серию неудач в очных противостояниях? Большой вопрос...

    Комментарий Алексея Игонина

    Бывший хавбек «Зенита» Алексей Игонин, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, рассказал о перспективах «Химок» в предстоящем матче против «Динамо».

  • У «Химок» мало возможностей, чтобы всерьез и надолго противостоять большим командам. Есть дисциплина, самоотдача сегодня... Но все равно команда, которая постоянно собирается и разбирается разными тренерами, обречена. Мне трудно понять, кто там определяет состав, клубную политику, покупку игроков. Но если тренер выжмет из команды максимум в этом матче, вполне возможно всякое. Игроки есть.
  • Алексей Игонин

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей в РПЛ

    • В последних 5-и встречах в чемпионате России «Химки» выиграли только 1 раз

    • «Динамо» стабильно обыгрывало «Химки» в последних 5-и очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 1.50, победа «Химок» — 5.80, ничья — 4.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.50 и 2.60 соответственно.

    Прогноз: «Химки» точно дадут бой «Динамо», гости точно забьют хотя бы один гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Химок» 1 больше за 2.15.

    Прогноз: «Динамо» точно будет доминироват в предстоящем матче. Прогнозируем победу «бело-голубых» в 1-м тайме.

    Ставка: Победа «Динамо» в 1-м тайме за 1.90.

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