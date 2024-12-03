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    Ламин Ямаль и Рафинья«Мальорка» — «Барселона» 1:5. Онлайн
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    Дубль Рафиньи помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»

    «Мальорка» — «Барселона»: счет матча 1:5, обзор голов

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    В матче 19-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде разобралась с «Мальоркой» со счетом 5:1.

    Рафинья
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    Рафинья

    В составе победителей дублем отметился Рафинья, еще по голу на счету Ферран Торреса, Френки де Йонга и Пау Дельгадо. У хозяев отличился Ведат Мурики.

    Футбол. Испания. Примера
    Мальорка — Барселона 1:5
    Голы: 0:1 Ферран Торрес (12'), 1:1 Ведат Мурики (43'), 1:2 Рафаэл Диас (пенальти) (56'), 1:3 Рафаэл Диас (74'), 1:4 Френки де Йонг (79'), 1:5 Пау Виктор (84') Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео (Матеу Морей, 78'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Валери Фернандес (Роберт Наварро, 67'), Мануэль Морланес, Саму Кошта, Антонио Санчес (Абдон Пратс, 78'), Серхи Дардер (Дани Родригес, 67'), Ведат Мурики (Кайл Ларин, 78') Барселона: Игнасио Пенья, Алекс Бальде, Иньиго Мартинес, Пау Кубарси, Жюль Кунде, Даниэль Ольмо (Френки де Йонг, 73'), Марк Касадо (Эрик Гарсия, 82'), Ферран Торрес (Пау Виктор, 73'), Рафаэл Диас, Ламин Ямал, Педри (Гави, 82') Предупреждения: Пау Кубарси (3'), Марк Касадо (23'), Пабло Маффео (34'), Антонио Раильо (51'), Хоан Мохика (55'), Абдон Пратс (58'), Педри (61')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этой победы в активе «Барселоны» стало 37 очков и первое место. В активе «Мальорки» теперь 24 балла и шестая строчка.

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