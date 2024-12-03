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    «Мальорка» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    3 декабря в 21:00 мск состоится встреча 19-го тура испанской Примеры, в рамках которой сыграют «Мальорка» и «Барселона».

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    Команды располагаются в таблице на расстоянии 10 очков друг от друга. «Каталонцы» имеют 34 очка, с которыми они сидят на вершине списка. «Островитяне» имеют 24 пункта в своем активе и находятся на 6-й позиции.

    «Мальорка» регулярно пропускает, но при этом в последних двух турах она побеждала — со счетом 3:2 «Лас-Пальмас» и 2:1 «Валенсию». «Барса» теряет очки вот уже третий тур подряд. Подопечные Флика проиграли «Лас-Пальмасу» 1:2, «Реал Сосьедаду» 0:1 и сыграли вничью с «Сельтой» 2:2.

    Прогнозы и ставки

    Как бы там ни было, «Барселону» по праву можно считать фаворитом поединка и эксперты это подтверждают.

    • Букмекеры дают 6.00 на победу «Мальорки», 1.53 — на победу «Барселоны», 4.40 — на ничью.

    • На LiveSport.Ru уверены, что и в этот раз «Барсе» избежать пропущенных голов не удастся. Редакция сайта предложила ставки с коэффициентами 1.85 и 2.20. Об этом в прогнозе.

    • ИИ пришел к выводу, что матч завершится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Мальорка» — «Барселона», а также других поединков испанской Примеры на сайте LiveCup.Run.

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