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    Дида: Меньян будет одним из лучших голкиперов мира

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    Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии и экс-игрок «Милана» вратарь Дида положительно отзывается о нынешнем голкипере «россонери» Майке Меньяне и считает, что скоро он станет одним из лучших в мире.

    Майк Меньян
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    Майк Меньян

    «У меня нет никаких сомнений в Меньяне, потому что я его тренировал. Убеждён, что он станет одним из лучших вратарей в мире. Майк очень силен в воротах, а стиль Фонсеки, который сильно вовлекает его в игру, поможет ему лучше обращаться с мячом», — сказал Дида изданию La Gazzetta dello Sport.

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    29-летний француз выступает за «Милан» с 2021 года, перейдя из «Лилля». В этом сезоне сыграл за свой клуб 13 матчей и пропустил в них 14 мячей.

    Дида играл за «Милан» с 1999 по 2010 год и два раза выигрывал в его составе Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07). Позже он работал там тренером вратарей.

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