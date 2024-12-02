Дида: Меньян будет одним из лучших голкиперов мира

Чемпион мира-2002 в составе сборной Бразилии и экс-игрок «Милана» вратарьположительно отзывается о нынешнем голкипере «россонери»и считает, что скоро он станет одним из лучших в мире.

«У меня нет никаких сомнений в Меньяне, потому что я его тренировал. Убеждён, что он станет одним из лучших вратарей в мире. Майк очень силен в воротах, а стиль Фонсеки, который сильно вовлекает его в игру, поможет ему лучше обращаться с мячом», — сказал Дида изданию La Gazzetta dello Sport.

Календарь и таблица Серии А

29-летний француз выступает за «Милан» с 2021 года, перейдя из «Лилля». В этом сезоне сыграл за свой клуб 13 матчей и пропустил в них 14 мячей.

Дида играл за «Милан» с 1999 по 2010 год и два раза выигрывал в его составе Лигу чемпионов (2002/03, 2006/07). Позже он работал там тренером вратарей.