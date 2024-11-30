«Мальорка» — «Валенсия»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 15-го тупа испанской Примерыодолелас результатом 2:1.

Открыли счет в поединке гости усилиями Луиса Риохи, но хозяева смогли не только восстановить статус-кво, но и выйти вперед благодаря голам Кайла Ларина и Абдон Пратс.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Валенсия 2:1 Голы: 0:1 Луис Риоха (пенальти) (32'), 1:1 Кайл Ларин (45 + 3'), 2:1 Абдон Пратс (81') Мальорка: Доминик Грейф, Матеу Морей (Пабло Маффео, 78'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Мануэль Морланес, Саму Кошта, Роберт Наварро (Антонио Санчес, 70'), Дани Родригес (Валери Фернандес, 70'), Серхи Дардер (Омар Маскарель, 85'), Кайл Ларин (Абдон Пратс, 79') Валенсия: Диего Лопес, Георгий Мамардашвили, Ярек Гасёровский (Даниэль Гомес, 84'), Сесар Таррега, Кристьян Москера, Димитри Фулкье, Уго Дуро, Хави Герра (Пепелу, 75'), Луис Риоха (Херман Валера, 75'), Enzo Barrenechea (Андре Алмейда, 84'), Jose Gayà Предупреждения: Луис Риоха (62'), Мартин Вальент (71')

Календарь и таблица испанской Примеры

У «Мальорки» стало 24 очка. Команда поднялась на пятое место в турнирной таблице. У «Валенсии» 10 баллов и 18-я строчка.