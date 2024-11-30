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    Глушаков может возглавить «молодежку» «Химок»

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    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков может занять пост главного тренера молодежной команды подмосковного клуба, сообщает «Матч ТВ».

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    Ранее стало известно, что Бранимир Петрович покинул должность главного тренера «молодежки» «Химок» в связи с истечением срока контракта.

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    • По данным источника, 37-летний Глушаков пока не принял окончательного решения о завершении игровой карьеры. Если позволит регламент, он может остаться в заявке «Химок».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Глушаков перешел в «Химки» перед началом текущего сезона. В октябре экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» заключил соглашение с медийным клубом СКА из Ростова‑на‑Дону, при этом его контракт с подмосковным клубом по‑прежнему действует.

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