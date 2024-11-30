В матче 15-го тура испанской Примерысыграет с. Событие состоится 30 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по Москве.

«Каталонцы» не смогли выиграть в двух матчах турнира подряд. Они проиграли 0:1 «Реал Сосьедаду» и сыграли вничью 2:2 с «Сельтой». После этого коллектив Ханси Флика разгромил 3:0 «Брест» в Лиге чемпионов, где хозяева занимают 3-е место. В Примере «Барса» является лидером с лучшим показателем результативности в 42 забитых мяча.

«Лас-Пальмас» занимает 17-е место в таблице с 12 очками. В прошлом туре команда проиграла 2:3 «Мальорке» и следующее поражение может опустить ее в зону вылета, так как она находится в 2 очках от нее.

Прогнозы и ставки

Никто из экспертов не считает, что «Лас-Пальмас» сможет навязать «Барсе» борьбу и разница в коэффициентах огромная.

Букмекеры ставят на «Барселону» 1.14 , на «Лас-Пальмас» дают 16.0 , на ничью выставлен коэффициент 9.00 .

, на «Лас-Пальмас» дают , на ничью выставлен коэффициент . В прогнозе от LiveSport.Ru эксперты ставят на крупный результат в пользу «каталонцев». Они предлагают ставки с коэффициентами 2.03 и 1.77 .

эксперты ставят на крупный результат в пользу «каталонцев». Они предлагают ставки с коэффициентами и . По прогнозам искусственного интеллекта «Барселона» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Барселона» — «Лас-Пальмас» и других спортивных событий уикенда на сайте LiveCup.Run.

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