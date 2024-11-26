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    Тамерлан МусаевЦСКА — «Рубин». Онлайн
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    «Спортинг» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Спортинг» и «Арсенал» проведут очную встречу в Лиссабоне в рамках 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоится 26 ноября в 23:00 по Москве.

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    Лиссабонский клуб стал настоящим открытием этого турнира. «Львы» занимают 2-е место в турнирной таблице после трех побед и ничьи, имея 10 очков в активе. При таком раскладе команда имеет все шансы на участие в плей-офф. Европа еще не отошла от крупного разгрома «Ман Сити» 4:1 в исполнении хозяев. На этом они не остановились и на выезде обыграли «Брагу» 4:2. При этом «Спортинг» забил больше 3 голов в последних 4 матчах.

    «Арсенал» из-за одного поражения чуть отстает от соперника по очкам. С 7 баллами «канониры» занимают 12-е место. В прошлом туре они проиграли 0:1 миланскому «Интеру», прервав тем самым свою победную серию из двух встреч — 1:0 с «Шахтером» и 2:0 с ПСЖ. В АПЛ команда Артеты сыграла вничью с «Челси» 1:1 и обыграла «Ноттингем Форест» 3:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Как такого разрыва в коэффициентах нет, но он у «Арсенала» на один порядок меньше.

    • Букмекеры дают на «Спортинг» 3.20, на «Арсенал» — 2.21, на ничью 3.50.

    • Эксперты LiveSport.Ru предлагают сделать ставку на низовой результат. В прогнозе от редакции сайта есть два варианта с коэффициентами 2.00 и 2.20.

    • Нейросеть считает, что команды счет не откроют и матч завершится нулевой ничьей.

    Где смотреть

    Статистику, результаты, коэффициенты, прямую трансляцию матча «Спортинг» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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