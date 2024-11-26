проведут очную встречу в Лиссабоне в рамках 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА. Матч состоится 26 ноября в 23:00 по Москве.

Лиссабонский клуб стал настоящим открытием этого турнира. «Львы» занимают 2-е место в турнирной таблице после трех побед и ничьи, имея 10 очков в активе. При таком раскладе команда имеет все шансы на участие в плей-офф. Европа еще не отошла от крупного разгрома «Ман Сити» 4:1 в исполнении хозяев. На этом они не остановились и на выезде обыграли «Брагу» 4:2. При этом «Спортинг» забил больше 3 голов в последних 4 матчах.

«Арсенал» из-за одного поражения чуть отстает от соперника по очкам. С 7 баллами «канониры» занимают 12-е место. В прошлом туре они проиграли 0:1 миланскому «Интеру», прервав тем самым свою победную серию из двух встреч — 1:0 с «Шахтером» и 2:0 с ПСЖ. В АПЛ команда Артеты сыграла вничью с «Челси» 1:1 и обыграла «Ноттингем Форест» 3:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Как такого разрыва в коэффициентах нет, но он у «Арсенала» на один порядок меньше.

Букмекеры дают на «Спортинг» 3.20 , на «Арсенал» — 2.21 , на ничью 3.50 .

, на «Арсенал» — , на ничью . Эксперты LiveSport.Ru предлагают сделать ставку на низовой результат. В прогнозе от редакции сайта есть два варианта с коэффициентами 2.00 и 2.20 .

предлагают сделать ставку на низовой результат. В прогнозе от редакции сайта есть два варианта с коэффициентами и . Нейросеть считает, что команды счет не откроют и матч завершится нулевой ничьей.

Где смотреть

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