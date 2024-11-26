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    Харри Кейн«Бавария» — «ПСЖ». Онлайн
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    Рахимов: ЦСКА наказал нас за ошибки

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении своей команды в матче Кубка России против ЦСКА (0:3) и заявил, что виной стали собственные ошибки.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Очень легко пропустили. По игре такого давления со стороны соперника не было. Они нас наказали за ошибки, которые были не настолько явные, но мы где‑то плохо среагировали на эпизод, отдали плохой пас, возврат в оборону был не очень хороший. Я и команде сказал, что, к сожалению, нас наказали за ошибки.

    Во втором тайме был сложно что‑то поменять. Если бы смогли забить пораньше первый мяч, тогда, наверное, к команде пришло бы вдохновение. Поражение неприятное, но не сказал бы, что оно безнадежное.

    Вижу переживания ребят. Понимали, что-либо мы проходим дальше, либо будет еще одна попытка. Постараемся через несколько дней сыграть чуть по‑другому», — сказал Рахимов «Матч ТВ».

    ЦСКА победил «Рубин» (3:0) в ответной игре Кубка России Пути РПЛ и вышел дальше. Все мячи были забиты в первом тайме. Казанский клуб теперь будет играть в Пути регионов.

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