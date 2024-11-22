Газизов подтвердил интерес многих клубов к Пальцеву и Касинтуре

Генеральный директор «Динамо» Мхрассказал, что нападающиминтересуются многие российские и европейские клубы и вероятен ли их уход из команды зимой.

«В первую очередь мы развиваем игроков для своего клуба, но если поступит достойное предложение, рассмотрим его. Всегда в таких ситуациях оценивается целесообразность окончания отношений с тем или иным игроком.

Иногда мы можем с продажи получить больше денег и за счет этого сделать еще один виток. Либо футболист нам нужен сейчас, потому что нам надо решить какие‑то задачи. То есть нельзя сказать, что работаем конкретно на продажу, но когда у тебя дефицит бюджета, приходится его компенсировать.

Календарь и таблица РПЛ

Допускаю, что предложения по ним может поступить сегодня, завтра или послезавтра. Я же понимаю, какие процессы происходят в РПЛ и кто может заинтересоваться.

Говорят об интересе к Пальцеву со стороны ЦСКА, "Спартака", "Динамо" и европейских клубов? Это нормальное явление. Парень яркий, по футбольному он талантлив», — сказал Газизов «Матч ТВ».