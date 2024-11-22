ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Локомотив»16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге
    Все новости спорта

    Газизов подтвердил интерес многих клубов к Пальцеву и Касинтуре

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала
    Генеральный директор «Динамо» Мх Шамиль Газизов рассказал, что нападающим Эгашем Касинтурой и защитником Валентином Пальцевым интересуются многие российские и европейские клубы и вероятен ли их уход из команды зимой.

    Эгаш Касинтура
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эгаш Касинтура

    «В первую очередь мы развиваем игроков для своего клуба, но если поступит достойное предложение, рассмотрим его. Всегда в таких ситуациях оценивается целесообразность окончания отношений с тем или иным игроком.

    Иногда мы можем с продажи получить больше денег и за счет этого сделать еще один виток. Либо футболист нам нужен сейчас, потому что нам надо решить какие‑то задачи. То есть нельзя сказать, что работаем конкретно на продажу, но когда у тебя дефицит бюджета, приходится его компенсировать.

    Календарь и таблица РПЛ

    Допускаю, что предложения по ним может поступить сегодня, завтра или послезавтра. Я же понимаю, какие процессы происходят в РПЛ и кто может заинтересоваться.

    Говорят об интересе к Пальцеву со стороны ЦСКА, "Спартака", "Динамо" и европейских клубов? Это нормальное явление. Парень яркий, по футбольному он талантлив», — сказал Газизов «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Акрон» будет ничем не хуже «Рубина»
  • «Рубин» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Отберет ли «Брест» очки у «Монако»?
  • «Монако» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Кошмар «Амура» закончится в Астане?!
  • «Барыс» — «Амур». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры