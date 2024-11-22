«Ювентус» заинтересован в аренде защитника «Челси»

Бен Чилуэлл Фото: globallookpress.com
По информации Mail Sport, Чилуэлл попал в список трансферных целей «Ювентуса».
Источник при этом отмечает, что туринский клуб готов рассмотреть только вариант с арендой 27-летнего игрока.
Летом главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что не рассчитывает на Чилуэлла. В текущем сезоне Бен провел за «синих» лишь один матч в рамках Кубка лиги.
Ранее сообщалось, что Чилуэлл входит в список трансферных целей одного из топ-клубов Бундеслиги.
Transfermarkt оценивает стоимость Чилуэлла в 22 миллиона евро.