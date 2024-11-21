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    Анчелотти: «Реал» — величайший в мире с точки зрения истории, организации и требований

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о величии мадридского клуба.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Реал Мадрид много выигрывал в своей истории и продолжает побеждать, потому что не любит проигрывать или играть вничью. Есть клубы, которые принимают поражение иначе, чем "Реал". Это повышает требования и ответственность к людям, которые работают в этом клубе.

    Я работал во многих клубах топ-уровня, и "Реал" — величайший в мире с точки зрения истории, организации и требований… Вы понимаете, что самое важное здесь — добиться успеха на спортивном уровне. Работа президента впечатляет, клуб одерживает победы благодаря работе, которую ему удалось выполнить», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Реала».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что в прошлом сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В этом сезоне он пока что идет вторым в турнирной таблице Примеры.

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