«Родина» — «Черноморец»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 19-го тура Первой лиги по футболу московскаяуступила на своем поле новороссийскому— 0:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Роман Акбашев Фото: g1fnl.ru

Единственный мяч на 24-й минуте ударом с центра поля забил недавний новичок новороссийцев Роман Акбашев. Для него это уже третий гол в семи матчах за «Черноморец».

Календарь и таблица ФНЛ

Футбол. Россия. Первая лига Родина — Черноморец 0:1 Гол: 0:1 Роман Акбашев (24') Родина: Александр Корякин, Арсен Адамов, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Артём Сокол, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Леон Мусаев, Амур Калмыков, Йорди Рейна, Maltsev R. Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Руслан Фищенко, Егор Иванов, Даниил Фомин, Никита Никифоров, Мераби Уридия Предупреждения: Егор Иванов (50'), Святослав Кожедуб (86'), Burlakov M. (90')

Команда Олега Василенко поднялась на шестое место с 30 очками. «Родина» (24) — 10-я.