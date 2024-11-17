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    «Родина» уступила дома «Черноморцу» в Первой лиге

    «Родина» — «Черноморец»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 19-го тура Первой лиги по футболу московская «Родина» уступила на своем поле новороссийскому «Черноморцу» — 0:1.

    Роман Акбашев
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    Роман Акбашев

    Единственный мяч на 24-й минуте ударом с центра поля забил недавний новичок новороссийцев Роман Акбашев. Для него это уже третий гол в семи матчах за «Черноморец».

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Черноморец 0:1
    Гол: 0:1 Роман Акбашев (24') Родина: Александр Корякин, Арсен Адамов, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Артём Сокол, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Леон Мусаев, Амур Калмыков, Йорди Рейна, Maltsev R. Черноморец: Даниил Фролкин, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Руслан Фищенко, Егор Иванов, Даниил Фомин, Никита Никифоров, Мераби Уридия Предупреждения: Егор Иванов (50'), Святослав Кожедуб (86'), Burlakov M. (90')

    Команда Олега Василенко поднялась на шестое место с 30 очками. «Родина» (24) — 10-я.

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