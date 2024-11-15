Слуцкий: На самом деле переговоры с «Шанхай Шэньхуа» шли достаточно долго

Главный тренеррассказал о том, как оказался в китайском чемпионате.

«На самом деле переговоры шли достаточно долго, это же такой небыстрый процесс, и они там 100 раз все взвешивают, перевешивают. Я был первый тренер, который именно в Суперлигу приехал, то есть, ну Валерий Кузьмич еще работал, но это было очень давно, но в Суперлиге первый тренер, поэтому они долго сомневались.

Очень много задавали мне вопросы, как я взаимодействую с арбитрами, испытываю ли я к ним большую человеческую симпатию или нет. Вот у меня, кстати, всего одна жёлтая карточка за 30 туров, между прочим», — сказал Слуцкий в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что Слуцкий привел команду к серебряным медалям чемпионата Китая в первый же свой сезона в «Шанхай Шэньхуа».