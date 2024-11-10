«Тюмень» — «Черноморец»: счет матча 1:4, обзор голов

Мераби Уридия Фото: globallookpress.com
Единственный мяч в составе хозяев забил Оливье Кенфак.
Дублем за гостей отличился 19-летний форвард Никита Никифоров, также голы на счету Мераби Уридия и Романа Акбашева.
Футбол. Россия. Первая лига
Тюмень — Черноморец 1:4
Голы: 0:1 Мераби Уридия (1'), 0:2 Никита Никифоров (18'), 1:2 Оливье Кенфак (21'), 1:3 Никита Никифоров (32'), 1:4 Роман Акбашев (36') Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Давид Шавлохов, Оливье Кенфак, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Максим Петров, Данил Карпов, Александр Коротаев Черноморец: Даниил Фролкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Руслан Фищенко, Даниил Фомин, Вячеслав Кротов, Никита Никифоров, Мераби Уридия Предупреждения: Никита Никифоров (54'), Даниил Фомин (57')
«Черноморец» идет шестым с 27 очками. «Тюмень» (9) — главный аутсайдер Первой лиги.