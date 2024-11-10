Ташуев: «Ахмат» сам подарил победу «Зениту»

Главный тренер «Ахмата»считает, что его команда сама виновата в поражении от «Зенита» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

«Уже устал повторять, каждый матч сами себе проигрываем. Не "Зенит" сегодня выиграл, а мы просто подарили победу. Какой‑то злой рок, каждый матч практически сами себе забиваем, главное — ничего этому не предвещает. Удача явно отошла от нас, нужно ее возвращать.

Сейчас в раздевалке поблагодарил ребят, показывали доминирующую игру, во втором тайме имели большое преимущество. Футболисты показали, что они — сильная команда, всё‑таки играли против чемпиона России», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этой победы «Зенит» пока сравнялся с «Краснодаром» в таблице РПЛ с 36 очками. Грозненцы продолжают быть в зоне вылета с 9 очками.