«Анже» — «ПСЖ»: счет матча 2:4, обзор голов

В матче 11-го тура французской Лиги 1в гостях разгромилсо счетом 4:1.

Авторами дублей в этой игре стали Ли Кан Ин и Брэдли Барколя, а все мячи «ПСЖ» были забиты еще в первом тайме. Голами за «Анже» отметились Эстебан Лепол и Эмманюэль Биумла.

Отметим, что российский вратарь Матвей Сафонов всю игру провел на скамейке запасных.

Футбол. Франция. Лига 1 Анже — ПСЖ 2:4 Голы: 0:1 Ли Кан Ин (17'), 0:2 Ли Кан Ин (20'), 0:3 Брэдли Баркола (31'), 0:4 Брэдли Баркола (45 + 2'), 1:4 Эстебан Леполь (90 + 1'), 2:4 Emmanuel Biumla (90 + 7') Предупреждения: Лукас Бералдо (24'), Уоррен Заир-Эмери (59'), Маркос Маркиньос (82')

Календарь и таблица Лиги 1

Заработанные три очка позволили «ПСЖ» набрать 29 баллов и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. У «Анже» осталось 10 очков и 15-я позиция.