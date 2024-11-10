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    «ПСЖ» без Сафонова справился с «Анже» и упрочил лидерство

    «Анже» — «ПСЖ»: счет матча 2:4, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Анже ПСЖ
    В матче 11-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» в гостях разгромил «Анже» со счетом 4:1.

    Брэдли Барколя
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    Брэдли Барколя

    Авторами дублей в этой игре стали Ли Кан Ин и Брэдли Барколя, а все мячи «ПСЖ» были забиты еще в первом тайме. Голами за «Анже» отметились Эстебан Лепол и Эмманюэль Биумла.

    Отметим, что российский вратарь Матвей Сафонов всю игру провел на скамейке запасных.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Анже — ПСЖ 2:4
    Голы: 0:1 Ли Кан Ин (17'), 0:2 Ли Кан Ин (20'), 0:3 Брэдли Баркола (31'), 0:4 Брэдли Баркола (45 + 2'), 1:4 Эстебан Леполь (90 + 1'), 2:4 Emmanuel Biumla (90 + 7') Предупреждения: Лукас Бералдо (24'), Уоррен Заир-Эмери (59'), Маркос Маркиньос (82')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Заработанные три очка позволили «ПСЖ» набрать 29 баллов и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. У «Анже» осталось 10 очков и 15-я позиция.

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