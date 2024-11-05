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    «Москва» будет играть в чемпионате Аргентины

    Футбол Латинская Америка
    В следующем сезоне чемпионата Аргентины будет играть клуб под названием «Спортивный клуб из Москвы» (Club deportivo de Moscu).

    Эктор Бракамонте
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    Эктор Бракамонте

    В данный момент клуб проходит этап регистрации и будет заявлен Примеру C (низший уровень профессионального футбола в Аргентине).

    «Клуб сейчас проходит стадию регистрации. В Аргентине это не такая простая процедура. Здесь любая команда должна представлять сообщество. Мы сейчас регистрируемся как раз от русской диаспоры. В наших планах — заявка команды в Примеру C в 2025 году.

    Помимо этого, мы себя позиционируем как первый российский футбольный клуб в Аргентине и как первый медиаклуб в Аргентине, так как в нашей команде, помимо профессиональных футболистов, играют звезды футбола прошлого, такие, как Эктор Бракамонте, есть популярные фитнес-тренеры, певцы и блогеры», — цитируют президента клуба Антона Нефедечева «РИА Новости Спорт».

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    Главным тренером новой команды станет Роман Федоров. Он является воспитанником ФК «Москва», который выступал в чемпионате России и автором последнего гола клуба в его истории.

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