Голкипер «Динамо» Мх о матче с «Зенитом»: Хорошая игра с хорошим соперником

Вратарь махачкалинскоговысказался об игре своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги против(1:2).

«Хорошая игра с хорошим соперником. Очень интересно было попробовать свои силы. К сожалению, пропустили два быстрых гола, попытались исправить ситуацию. Думаю, достаточно неплохо у нас это получалось. В какой-то момент начали давить, но просто немножко не хватило, наверное. Но есть в чём прибавлять, куда расти.

Будем стараться исправлять те ошибки, которые допускали, чтобы быть лучше завтра. Я свою работу выполняю, стараюсь делать её максимально качественно. К сожалению, два гола пропустил, поэтому не могу быть собой доволен», — сказал Волк Чемпионату.

После этого матча махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Оренбурга» 9-го ноября.