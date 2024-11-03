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    Голкипер «Динамо» Мх о матче с «Зенитом»: Хорошая игра с хорошим соперником

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    Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался об игре своей команды в матче 14-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита» (1:2).

    Давид Волк
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    Давид Волк

    «Хорошая игра с хорошим соперником. Очень интересно было попробовать свои силы. К сожалению, пропустили два быстрых гола, попытались исправить ситуацию. Думаю, достаточно неплохо у нас это получалось. В какой-то момент начали давить, но просто немножко не хватило, наверное. Но есть в чём прибавлять, куда расти.

    Будем стараться исправлять те ошибки, которые допускали, чтобы быть лучше завтра. Я свою работу выполняю, стараюсь делать её максимально качественно. К сожалению, два гола пропустил, поэтому не могу быть собой доволен», — сказал Волк Чемпионату.

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