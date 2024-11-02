«Зенит» — «Динамо» Махачкала: счет матча 2:1, обзор голов

Лусиано Гонду Фото: globallookpress.com
На голы Нино и Лусиано Гонду гости ответили только точным ударом Сослана Кагермазова.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит — Динамо Мх 2:1
Голы: 1:0 Нино (12'), 2:0 Лусиано Гонду (15'), 2:1 Сослан Кагермазов (60') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Нино, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Педро Энрике, Андрей Мостовой, Вендел, Лусиано Гонду, Александр Соболев Динамо Мх: Давид Волк, Илья Кирш, Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов, Dapo J., Hosseinnejad M., Mrezigue H. Предупреждения: Илья Кирш (4'), Лусиано Гонду (37'), Никита Глушков (45+3'), Густаво Мантуан (90+8')
«Зенит» смог догнать 33 очка и сравнялся с лидирующим «Краснодаром». У «Динамо» осталось 12 баллов и 11-я строчка.