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    «Зенит» минимально одолел махачкалинское «Динамо»

    «Зенит» — «Динамо» Махачкала: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 14-го тура чемпионата России «Зенит» в родных стенах переиграл махачкалинское «Динамо» со счетом 2:1.

    Лусиано Гонду
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    Лусиано Гонду

    На голы Нино и Лусиано Гонду гости ответили только точным ударом Сослана Кагермазова.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Динамо Мх 2:1
    Голы: 1:0 Нино (12'), 2:0 Лусиано Гонду (15'), 2:1 Сослан Кагермазов (60') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Нино, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Педро Энрике, Андрей Мостовой, Вендел, Лусиано Гонду, Александр Соболев Динамо Мх: Давид Волк, Илья Кирш, Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов, Dapo J., Hosseinnejad M., Mrezigue H. Предупреждения: Илья Кирш (4'), Лусиано Гонду (37'), Никита Глушков (45+3'), Густаво Мантуан (90+8')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» смог догнать 33 очка и сравнялся с лидирующим «Краснодаром». У «Динамо» осталось 12 баллов и 11-я строчка.

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