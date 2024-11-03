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    Тренер «Атланты»: Миранчук против «Интера Майами» проделал огромный объем работы

    Футбол MLS Интер Майами Атланта Юнайтед
    Главный тренер «Атланты Юнайтед» Роб Валентино поделился впечатлениями от игры команды в 1/8 финала плей-офф МЛС против «Интер Майами» (2:1) и персонально отметил игру российского полузащитника Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «После двух матчей за шесть предыдущих дней у многих наших парней было утомление, и Алексей был одним из них. На него за два полных матча выпал большой объем работы, и в первой игре в Майами это сказалось.

    Он уже через десять минут чувствовал, что умирает, поэтому после первого тайма и произошла замена. У нас был разговор в последующие дни, во время которого он сказал, что ментально чувствовал себя нормально, но физически не мог заставить себя двигаться в нужном ритме.

  • Миранчук помог «Атланте» победить «Интер Майами» с Месси
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    • Сегодня Миранчук проделал приличную работу, регулярно находя свободное пространство и вообще сделав много вещей, которые сыграли большую роль для команды. Но в целом, не желая отнимать ничего лично у Алексея, отмечу, что это была командная победа. В ней равной степени поучаствовали и наши ведущие иностранцы, и доморощенные парни.

    Если мы чего-то уже добились и добьемся через неделю в Майами, то это произошло и произойдет только совместными усилиями, а не благодаря какому-либо одному игроку», — сказал Валентино на пресс-конференции.

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    Сейчас счет в серии плей-офф стал ничейным — 1-1. Третья и решающая игра состоится 11 ноября.

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