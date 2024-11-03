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    Миранчук помог «Атланте» победить «Интер Майами» с Месси

    Футбол MLS Атланта Юнайтед Интер Майами
    Ночью завершился матч 1/8 финала плей-офф МЛС между «Атлантой Юнайтед» и «Интер Майами».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Победу со счетом 2:1 одержали хозяева поля. Одним из героев противостояния стал российский полузащитник Алексей Миранчук, отдавший голевую передачу

    «Цапли» вышли вперед на 40-й минуте после точного удара Давида Мартинеса, ассист ему сделал Федерико Редондо.

    На 58-й минуте хозяева сравняли счет, отличился защитник Деррик Уильямс с передачи Педру Амадора.

    В компенсированное время победу «Атланте» принес португальский хавбек Шандре Силва, а полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук отметился результативной передачей.

    Звезды «Интер Майами» Лионель Месси, Жорди Альба и Луис Суарес в этой встрече не отметились голевыми действиями, сыграв все 90 минут.

    Футбол. США. MLS. Плей-офф
    Атланта Юнайтед — Интер Майами 2:1
    Голы: 0:1 Давид Мартинес (40'), 1:1 Деррик Уильямс (58'), 2:1 Шанде Силва (90 + 4') Атланта Юнайтед: Брэд Гузан, Рональд Эрнандес, Деррик Уильямс, Луис Абрам, Педро Амадор, Саба Лобжанидзе, Бартош Слиш, Дэкс Маккарти (Тристан Муюмба, 71'), Аджани Фортьюн (Шанде Силва, 89'), Алексей Миранчук, Джамал Тьяре (Даниэль Риос, 78') Интер Майами: Дрейк Коллендер, Жорди Альба, Янник Брайт (Бенджамин Кремаски, 46'), Марсело Вейгандт, Ноа Аллен (Леонардо Кампана, 84'), Томас Авилес, Диего Гомес (Матиас Рохас, 84'), Федерико Редондо, Луис Суарес, Лионель Месси, Давид Мартинес Предупреждения: Рональд Эрнандес (45 + 1'), Томас Авилес (56'), Деррик Уильямс (64'), Бартош Слиш (90 + 3'), Шанде Силва (90 + 5')

    Первая встреча завершилась домашней победой «цапель» со счетом 2:1.

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