«Айнтрахт» забил семь голов «Бохуму» в матче Бундеслиги

Завершились два матча 9-го тура немецкой Бундеслиги.

В одной из встреч «Айнтрахт» разгромил «Бохум» со счетом 7:2.

В составе хозяев дублем отметился Уго Экитике, который забил свои голы на 9-й и 69-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Омар Мармуш на 18-й минуте, Ансгар Кнауфф на 20-й минуте, Натаниэль Браун на 32-й, Махмуд Дауд на 61-й минуте, Джан Узун на 66-й минуте.

У «Бохума» отличились Дани де Вит на 35-й минуте и Филипп Хофман на 51-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Бохум 7:2 Голы: 1:0 Уго Экитике (9'), 2:0 Омар Мармуш (18'), 3:0 Ансгар Кнауфф (20'), 4:0 Натаниэль Браун (32'), 4:1 Дани де Вит (35'), 4:2 Филипп Хофман (51'), 5:2 Махмуд Дахуд (61'), 6:2 Джан Узун (66'), 7:2 Уго Экитике (69') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Ннамди Коллинз, Тута (Орель Аменда, 81'), Робин Кох (Тимоти Чэндлер, 73'), Натаниэль Браун, Жан-Маттео Баойя (Джан Узун, 65'), Эйе Скири (Хуго Ларссон, 73'), Махмуд Дахуд, Ансгар Кнауфф, Уго Экитике, Омар Мармуш (Игор Матанович, 73') Бохум: Патрик Древес, Максимилиан Виттек (Геррит Хольтман, 33'), Иван Ордец, Феликс Пасслак (Кристиан Гамбоа, 67'), Дани де Вит, Ибраима Сиссоко, Энтони Лосийя, Кодзи Миёси (Tim Oermann, 46'), Филипп Хофман (Лукас Дашнер, 82'), Мориц Брошински (Матуш Беро, 46'), Эрхан Машович Предупреждения: Иван Ордец (38'), Ансгар Кнауфф (50'), Филипп Хофман (77')

После этого матча «Айнтрахт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 17-ю очками в активе. «Бохум» — на последней 18-й позиции (1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

В параллельном матче «Вольфсбург» сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Единственный гол в составе гостей забил Филлип Тиц на 34-й минуте, а «Вольфсбург» ответил голом Мохамеда Амура на 82-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Аугсбург 1:1 Голы: 0:1 Филлип Тиц (34'), 1:1 Мохамед Амура (82') Вольфсбург: Камиль Грабара, Килиан Фишер (Кевин Бехренс, 57'), Денис Вавро, Йоаким Мехле, Константинос Кульеракис, Бенце Дардаи, Максимилиан Арнольд, Боте Баку (Якуб Каминьский, 80'), Йонас Винд (Ловро Майер, 57'), Тьягу Томаш (Лукас Нмеча, 80'), Мохамед Амура Аугсбург: Недилько Лабрович, Димитрис Яннулис, Кевен Шлоттербек, Джеффри Гауэлеу, Крислен Матсима, Эльвис Реджбечай (Арне Майер, 77'), Кристиян Якич, Фрэнк Аниика, Алексис Клод-Морис (Yusuf Kabadayi, 66'), Филлип Тиц (Самюэль Эссенде, 66'), Мариус Вольф (Henri Koudossou, 77') Предупреждения: Крислен Матсима (75'), Самюэль Эссенде (87'), Мохамед Амура (88')

«Аугсбург» занимает 10-е место в таблице Бундеслиги с 11-ю очками в активе, а «Вольфсбург» — на 13-й строчке (9).