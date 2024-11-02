ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нино — защитник «Зенита»Победа ценой травм. Махачкалинцы доставили проблемы «Зениту»
  • 22:50
    • «Спартак» на выезде переиграл ЦСКА
  • 22:37
    • «Боруссия» сломила сопротивление «РБ Лейпцига»
  • 21:14
    • «ПСЖ» выиграл у «Ланса», Сафонов провел весь матч
  • 20:35
    • Соболенко обыграла Циньвэнь в первом матче Итогового чемпионата WTA
  • 20:19
    • «Манчестер Сити» уступил «Борнмуту», «Ноттингем» разгромил «Ипсвич»
    Все новости спорта

    «Спартак» на выезде переиграл ЦСКА

    ЦСКА — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Спартак
    В матче 14-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

    Тео Бонгонда («Спартак»)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тео Бонгонда («Спартак»)

    Точными ударами в этой игре отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

    Обе команды доигрывали матч в меньшинстве. В составе ЦСКА не доиграли Виллиан Роша и Иван Обляков, а у «Спартака» был удален Руслан Литвинов.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Спартак 0:2
    Голы: 0:1 Тео Бонгонда (45'), 0:2 Хесус Медина (90+8') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Саша Зделар, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Сауль Гуарирапа Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Манфред Угальде Предупреждения: Срджан Бабич (57'), Наиль Умяров (57'), Иван Обляков (69'), Pjanic M. (83'), Данил Пруцев (83'), Иван Обляков (84'), Даниил Денисов (89') Удаления: Виллиан Роша (57'), Руслан Литвинов (60')

    Календарь и таблица РПЛ

    По итогам матча «Спартак» с 25 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 24 баллами идет шестым.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Милан» в зону еврокубков?
  • «Монца» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Манчестер Юнайтед» обыграет «Челси» в первом матче АПЛ без тен Хага?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.73
    •
  • «Краснодар» продлит победную серию?!
  • «Краснодар» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Завтра в 17:01
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монца — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Краснодар — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Наполи — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Интер — Венеция
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры