ЦСКА — «Спартак»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Россиина выезде обыгралсо счетом 2:0.

Точными ударами в этой игре отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

Обе команды доигрывали матч в меньшинстве. В составе ЦСКА не доиграли Виллиан Роша и Иван Обляков, а у «Спартака» был удален Руслан Литвинов.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Спартак 0:2 Голы: 0:1 Тео Бонгонда (45'), 0:2 Хесус Медина (90+8') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Саша Зделар, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Адольфо Гайч, Сауль Гуарирапа Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Манфред Угальде Предупреждения: Срджан Бабич (57'), Наиль Умяров (57'), Иван Обляков (69'), Pjanic M. (83'), Данил Пруцев (83'), Иван Обляков (84'), Даниил Денисов (89') Удаления: Виллиан Роша (57'), Руслан Литвинов (60')

Календарь и таблица РПЛ

По итогам матча «Спартак» с 25 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 24 баллами идет шестым.