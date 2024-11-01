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    Комличенко: Конечно, справимся с задачей не вылететь из РПЛ

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    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко подвел итог матча против «Динамо» (1:1).

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    «Не хорошо и не плохо отреагировали на ничью с "Динамо". Мы хотели выиграть, но на сегодняшний день имеем очко. Тяжело сказать, что в этом матче мы потеряли очки — была боевая игра. Можно сказать, что это заслуженное очко, потому что могли выиграть и проиграть.

    Уже давно отлегло от реваншистских настроений при голе "Динамо". Тем более мы через две минуты сразу же пропустили. Хотелось бы выиграть, но не получилось.

    В воздухе витает не только один негатив, но хорошего мало. Хочется быстрее выиграть. Валерий Карпин редко улыбается, когда мы забиваем. Нам нужно выиграть, чтобы Карпин улыбнулся.

    Много компонентов, из-за которых нам не удаётся одержать победу: где-то не залетает, где-то пропускаем глупые голы. Нельзя сказать, что наша оборона играет разрозненно, просто все сейчас не в лучшей форме. Когда все будут в оптимальной форме, то будет больше дисциплины.

    Конечно, справимся с задачей не вылететь из РПЛ. После слов Карпина об отставке всё продолжается в рабочем порядке, это никак не отражается на команде», — цитирует Комличенко «Чемпионат».

    «Динамо» с 27 очками идет на четвертом месте в РПЛ. «Ростов» (14) — 8-й.

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