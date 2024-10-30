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    АПЛ. Как «Манчестер Сити» вернул себе лидерство

    Итоги 9-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    «Ливерпуль» оступился в матче против «Арсенала», «Ман Сити» своим шансом воспользовался и вернул себе лидерство в АПЛ. «Челси» ворвался в топ-5,а «Ман Юнайтед» отдаляется от верхней части турнирной таблицы. Чем ещё запомнился 9-й тур АПЛ, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    «Ливерпуль» потерял первое место в английской Премьер-лиге, пропустив вперёд себя «Манчестер Сити». Местами в турнирной таблице поменялись «Челси» и «Брайтон», которые заняли 5 и 6 места соответственно.

    Одну строчку в турнирной таблице потерял «Тоттенхэм», «шпоры» теперь занимют 8 строчку в АПЛ, пропустив вперёд себя «Ноттингем Форест».

    Большой рывок вверх совершил «Брентфорд», который 13 места поднялся на 9. На две ступеньки вниз опустился «Ньюкасл», «сороки» теперь на 12 строчке чемпионата.

    Улучшил положение в турнирной таблице «Вест Хэм», поднявшись с 15 на 13 место, а вот «Манчестер Юнайтед» скатился с 12 на 14. Одну строчку потерял «Лестер», расположившись на 15 позиции.

    Календарь и таблица АПЛ

    Есть изменения и в нижней части таблицы, зону вылета покинул «Кристал Пэлас», команда поднялась на спасительное 17 место, опередив в чемпионате «Ипсвич», который в свою очередь опустился на 18 позицию. Рокировка произошла и между командами
    «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон», которые расположились на 19 и 20 местах соответственно.

    Смена власти

    «Ливерпуль» на протяжении двух туров держал лидерство в английской Премьер-лиге, однако в минувшем туре «мерсисайдцы» оступились. Случилось это в матче против
    «Арсенала», поединок завершился вничью (2:2).

    По ходу матча «Ливерпулю» пришлось дважды отыгрываться: сначала Вирджил ван Дейк забил на 18-й минуте, а затем Мохаммед Салах отметился результативным ударом за 9 минут до финального свистка. В составе «Арсенала» мячи забивали Букайо Сака и Микель Мерино.

    «Арсенал» — «Ливерпуль»
    globallookpress.com

    Такми образом «Ливерпуль» опустился на 2 место, набрав 22 очка, у «Арсенала» — 3 строчка в АПЛ и 18 пунктов в активе.

    Возглавил АПЛ действующий чемпион «Манчестер Сити», «горожане» с минимальным счётом выиграли у «Саутгемптона» (1:0). Победный гол на 5-й минуте забил Эрлинг Холланн, а МС набрал 23 пункта.

    Топ-клубы

    «Челси» вернул себе место в пятерке сильнейших команд АПЛ, набрав 17 пунктов. В 9 туре чемпионата «аристократы» выиграли у «Ньюкасла» (2:1). В составе лондонского коллектива голы забили Николас Джэксон и Коул Палмер.

    Со знаком минус тур прошел для двух клубах уровня-топ. «Тоттенхэм» в гостях проиграл «Кристал Пэласу» (0:1).

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    • Осечку допустили и «красные дьяволы» из МЮ, проиграв на выезде «Вест Хэму» (1:2).

    Тур № 10

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут со 2 по 4 ноября.

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    Лидер АПЛ «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Борнмута» 2 ноября. В этот же день «Арсенал» будет гостить у «Ньюкасла», а «Ливперпуль» примет «Брайтон».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В воскресенье, 3 ноября состоится центральная битва тура: «Манчестер Юнайтед» примет «Челси».

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