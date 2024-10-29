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    «Тюмень» разгромила «Амкар» в Кубке России

    «Тюмень» — «Амкар-Пермь»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В матче шестого раунда Пути регионов Кубка России «Тюмень» на своем поле разбила пермский «Амкар» со счетом 3:0.

    «Тюмень»
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    «Тюмень»

    Забитыми мячами в этой игре отметились Кирилл Косарев, Андрей Придюк и Андрей Марьянов.

    Футбол. Россия. Кубок
    Тюмень — Амкар 3:0
    Голы: 1:0 Кирилл Косарев (2'), 2:0 Pridyuk A. (49'), 3:0 Андрей Марьянов (67') Тюмень: Станислав Поройков, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Артём Воропаев, Оливье Кенфак, Илья Петухов, Денис Ткачук, Кирилл Косарев, Андрей Савинов, Kritsyuk S., Mokaev I. Амкар: Артём Исмагилов, Кирилл Мырзаков, Burykin K., Dibirgadzhiev D., Dolya A., Pridyuk A., Promoshkin D., Sharov S., Tolkachev L., Yurchenko I., Zuev D. Предупреждения: Burykin K. (9'), (17'), Promoshkin D. (47'), Давид Шавлохов (53'), (54'), Dolya A. (56'), Станислав Поройков (72'), Данил Карпов (90')

    Таким образом, теперь «Тюмень» в следующем раунде сыграет против одного из коллективов РПЛ, но точно соперник станет известен после жеребьевки.

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