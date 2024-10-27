Станкович — о победе над «Пари НН»: Мы победили и шаг за шагом идем вперед

Главный тренер московского «Спартака»остался доволен действиями своей команды в победном матче против «Пари НН» (2:0) в рамках 13-го тура РПЛ.

«Получился тяжёлый матч, как и все предыдущие, которые мы проводили. Боевая игра, ребята старались. Я доволен тем, как ребята играли. Мы победили и шаг за шагом идём вперёд. Я очень доволен Бонгондой. Он забил мяч. Это факт, что нам не хватало голов от него, ему было непросто перед партнёрами и командой из‑за того, что ему не удавалось забить.

Я видел, как он работал, и рад, что он смог забить. Он провёл свой лучший матч за период моей работы со "Спартаком". Также я доволен Пруцевым. Это профессионал самого высокого уровня. Очень рад, что он у нас есть в команде», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» сейчас идет шестым с 22 очками. «Пари НН» с 12 очками на 12- й позиции.