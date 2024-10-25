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    Непомнящий: Все время у Манчини были нелады в Саудовской Аравии

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Саудовской Аравии
    Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил увольнение Роберто Манчини из сборной Саудовской Аравии.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Мне трудно судить сегодняшнюю ситуацию Манчини. Но все помнят его работу в "Зените", не очень удалась. Потом он принимает сборную Италии и выводит её на очень серьёзный уровень.

    Позже он ушел тренировать Саудовскую Аравию, и там непонятно: ведёт себя конфликтно, успехов нет. Это очень сложная личность, которую я не могу судить и не имею права. Результаты разные, в Италии он был хорош, а с "Зенитом" он был среднего уровня тренер. Не могу давать характеристику или как-то оценивать свою работу. А то, что читал в СМИ, так он готов был в любой момент поссориться с руководством, болельщиками. Все время у него были нелады в Саудовской Аравии», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

    Роберто Манчини стал во главе Саудовской Аравии с августа 2023 года. С ним команда сыграла 18 матчей, в которых одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и уступила в шести играх.

    Ранее Манчини тренировал сборную Италии, с которой победил на Евро-2020, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».

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