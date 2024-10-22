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    Килиан Мбаппе«Реал» — «Боруссия» Д. Онлайн
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    «Монако» разгромил «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов

    «Монако» — «Црвена Звезда»: счет матча 5:1, обзор голов

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    В матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» в родных стенах разгромил «Црвену Звезду» со счетом 5:1.

    Такуми Минамино
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    Такуми Минамино

    В составе победителей отличились Такуми Минамино, который отметился дублем, Бриэля Эмболо, Уилфрида Синго и Манеса Аклиуша. За гостей забил Шериф Ндиай.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Монако — Црвена Звезда 5:1
    Монако: Радослав Маецки, Вандерсон, Уилфрид Синго, Тило Керер, Каю Энрике (Крепин Дьятта, 77'), Денис Закария (Элиот Матазо, 86'), Магнес Аклиуше, Элисс Бен-Сегир (Александр Головин, 46'), Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 77'), Такуми Минамино, Брил Эмболо (Джордж Иленихена, 77') Црвена Звезда: Нассер Джига, Урош Спаич, Соль Ён Ву, Михайло Илич, Раде Крунич (Милан Родич, 60'), Петер Оладейи Олайинка, Бруно Дуарте (Далсью Гомес, 7'), Шериф Ндиайе (Гелор Канга, 75'), Тими Элшник, Andrija Maksimovic (Александар Катай, 74'), Silas Silas (Лука Илич, 60')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    По итогам этого матча «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги чемпионов, набрав 7 очков. «Црвена Звезда» (0) — 34-я.

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