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    «Милан» — «Брюгге». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 3-го тура Лиги Чемпионов «Милан» — «Брюгге»

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    «Милан» на своем поле сыграет с «Брюгге» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Милан»

    «Милан» подходит к третьему туру без набранных очков. Команда под руководством Паулу Фонсеки занимает 32-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Чемпионов. Разница забитых и пропущенных мячей — 1:4.

    В первом туре «красно-черные» принимали дома «Ливерпуль» и открыли счет уже на 3-й минуте, но в итоге игра завершилась поражением со счетом 1:3. Следующий матч «Милан» проводил в Леверкузене, минимально уступив местному «Байеру» (0:1).

    В прошедшую субботу «россонери» одолели дома «Удинезе» в матче 8-го тура Серии А (1:0). На данном отрезке сезона «Милан» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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    «Брюгге»

    «Брюгге» находится на 20-м месте в турнирной таблице Лиги Чемпионов, набрав 3 очка в 2-х матчах. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 1:3.

    В стартовом туре «Брюгге» крупно уступил дома дортмундской «Боруссии», пропустив трижды в заключительные 15 минут игры — 0:3. Во втором матче «черно-синие» одержали минимальную победу над «Штурмом» в гостях (1:0).

    На прошлых выходных «Брюгге» одержал выездную победу над «Вестерло» (2:1), продлив свою беспроигрышную серию в чемпионате до трех матчей. После 11-ти туров подопечные Ники Хайена занимают четвертую строчку в турнирной таблице национального первенства.

    Личные встречи

    История противостояния команд насчитывает 6 встреч. «Милан» одержал победу в 3-х матчах, дважды выиграл «Брюгге» и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Милан» — «Брюгге» с коэффициентом 1.85.

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