В «Байере» уверены, что Хаби Алонсо покинет команду следующем летом и уже ищут ему замену

Руководство леверкузенского «Байера» уверено, чтопосле этого сезона покинет команду.

В связи с этим «Байер» уже занят поиском нового главного тренера, который приступит к работе с командой перед началом следующего сезона.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в Леверкузене всерьез рассматривают назначение нынешнего тренера «Штутгарта» Себастьяна Хенесса или Сандро Вагнера, который в настоящее время занимает должность помощника Юлиана Нагельсмана в сборной Германии.

Также отмечается, что Алонсо летом 2025 года может возглавить мадридский «Реал» или «Манчестер Сити».

Напомним, в прошлом сезоне «Байер» под руководством Алонсо стал чемпионом Бундеслиги и дошел до финала в Лиге Европы.