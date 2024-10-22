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    В «Байере» уверены, что Хаби Алонсо покинет команду следующем летом и уже ищут ему замену

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    Руководство леверкузенского «Байера» уверено, что Хаби Алонсо после этого сезона покинет команду.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    В связи с этим «Байер» уже занят поиском нового главного тренера, который приступит к работе с командой перед началом следующего сезона.

    По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в Леверкузене всерьез рассматривают назначение нынешнего тренера «Штутгарта» Себастьяна Хенесса или Сандро Вагнера, который в настоящее время занимает должность помощника Юлиана Нагельсмана в сборной Германии.

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    • Также отмечается, что Алонсо летом 2025 года может возглавить мадридский «Реал» или «Манчестер Сити».

    Напомним, в прошлом сезоне «Байер» под руководством Алонсо стал чемпионом Бундеслиги и дошел до финала в Лиге Европы.

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