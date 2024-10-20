Манчини уйдет из сборной Саудовской Аравии

По данным La Gazzetta dello Sport, в ближайшее времябудет уволен с должности главного тренера сборной

Причиной отставки станут плохие результаты национальной команды и не лучшие отношения итальянского специалиста с рядом ведущих футболистов.

Роберто Манчини стал во главе Саудовской Аравии с августа 2023 года. С ним команда сыграла 18 матчей, в которых одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и уступила в шести играх.

Ранее Манчини тренировал сборную Италии, с которой победил на Евро-2020, «Зенит», «Интер», «Галатасарай», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентину».