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    Семак: И скорости неплохие, и борьбы было много

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог товарищеского матча с «Войводиной» (4:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Хороший контрольный матч. Рады, что обошлось без травм. И скорости неплохие, и борьбы было много. То, что нужно для того, чтобы заполнить ту паузу, которая была вызвана матчами сборных.

    Рады за наших вернувшихся в обойму футболистов — Ильзата Ахметова, Юру Горшкова, Родригао, которые давно не играли, ну и за наших молодых ребят, которые получили определенную порцию положительных эмоций на поле "Газпром Арены" и в составе основной команды. Это тоже памятная дата для них», — приводит слова Семака «Спорт-Экспресс».

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    В следующем матче «Зенит» сыграет против «Акрона» 18-го октября в рамках российской Премьер-лиги.

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