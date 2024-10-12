Балотелли: Я порву эту Серию А

Одиозный нападающийсообщил, что готов снова играть в Серии А и произвести там фурор своей игрой.

«Что ты несёшь? Ты не признаёшь мои заслуги только потому, что я не играл в последнее время в Серии А? Да пошёл ты, и Серия А — тоже! Я обещаю: я порву Серию А, когда найду клуб! Я порву эту сраную Серию А!» — приводит слова игрока Football Italia во время общения с одним из стримеров, который сказал, что капитан «Венеции» Йоэль Похьянпало гораздо выше уровнем, чем нынешний Балотелли.

Календарь и таблица Серии А

Последним клубом 34-летнего форварда была турецкая «Адана Демирспор», в которой она за 16 матчей записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу.

Сейчас Балотелли свободный агент, им активно интересуется «Дженоа» и лично главный тренер Альберто Джилардино.