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    Балотелли: Я порву эту Серию А

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    Одиозный нападающий Марио Балотелли сообщил, что готов снова играть в Серии А и произвести там фурор своей игрой.

    Марио Балотелли
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    Марио Балотелли

    «Что ты несёшь? Ты не признаёшь мои заслуги только потому, что я не играл в последнее время в Серии А? Да пошёл ты, и Серия А — тоже! Я обещаю: я порву Серию А, когда найду клуб! Я порву эту сраную Серию А!» — приводит слова игрока Football Italia во время общения с одним из стримеров, который сказал, что капитан «Венеции» Йоэль Похьянпало гораздо выше уровнем, чем нынешний Балотелли.

    Календарь и таблица Серии А

    Последним клубом 34-летнего форварда была турецкая «Адана Демирспор», в которой она за 16 матчей записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу.

    Сейчас Балотелли свободный агент, им активно интересуется «Дженоа» и лично главный тренер Альберто Джилардино.

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