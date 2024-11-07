ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нил МэгниМэгни подерется с Пратесом, Ковалькевич сразится с Гомис. Анонс карда UFC Vegas 100 Маркус РашфордЧто делать с Рашфордом? Пять способов починить сломанного форварда «МЮ» Дмитрий Криченко «На медали "Спартак" претендовать не будет». Дмитрий Кириченко — о чемпионской гонке РПЛ и борьбе за Кубок России
    Все новости спорта

    Отдалится ли «Дженоа» от зоны вылета?

    «Дженоа» — «Комо». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Серия А, 7 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Дженоа Прогнозы на Комо Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Комо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Балотелли («Дженоа»)
    7 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Комо». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 07 Ноября 2024 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 22:45 Комо

    Комо

  • Италия. Серия А
    •

    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 17-ти матчей итальянского первенства набрала девять очков и находится в нижней половине турнирной таблицы.

    Команда занимает 17-ю позицию вне зоны вылета, опережая «трясину», которая начинается с 18-й строчки, лишь на один балл, поэтому может туда опуститься.

    Дженоа — Комо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Серии А «россоблу» на чужом поле одержали победу над «Пармой» (1:0).

    Перед этим генуэзский клуб в домашних стенах в предыдущем туре итальянского первенства потерпел поражение от «Фиорентины» с результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Нортон-Каффи, Анкейе, Голлини, Малиновский, Экубан, Мессиас, Витинья, Бани, де Винтер, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Серию А и Кубок Италии, «Дженоа» проиграла шесть раз при одной победе и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, тем не менее, успех в последнем туре должен его взбодрить, а фактор своего поля должен помочь взять три очка.

    Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

    «Комо»

    Турнирное положение: «Комо» по итогам 11-ти стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков.

    Команда находится в нижней половине таблице на 15-й позиции вне зоны вылета, опережая «трясину», которая начинается с 18-й строчки, лишь на один балл, поэтому может туда опуститься.

  • Нескончаемые скитания. «Дженоа» бросил спасательный круг Балотелли
  • Марио, присоединившись к генуэзцам, добавит остроты итальянскому футбольному первенству
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Серии А коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Эмполи» (0:1).

    Эта неудача продолжила серию поражений клуба до трех поединков, которые пришлись на национальное первенство Италии.

    Не сыграют: травмированы — Маццителли, Серхи Роберто, Перроне, ван дер Бремпт, Коне, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Серии А) «Комо» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Словом, у коллектива плохая форма, которая не оставляет ему шансов не только на победу, но и на ничью, особенно на чужом поле против фаворита игры.

    Патрик Кутроне — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Дженоа» забивала только одна команда

    • в четырех из шести последних матчей «Дженоа» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Комо» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.00, победа «Дженоа» — в 3.05.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.45

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Паолини — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван Аш — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Соболенко — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бешикташ — Мальмё
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бонзи — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шахтер — Янг Бойз
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Брюгге — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Юнчаокете — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Миллуолл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Интер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дженоа» — «Комо»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Отдалится ли «Дженоа» от зоны вылета?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры