7 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Дженоа» и «Комо». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Комо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дженоа»

Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 17-ти матчей итальянского первенства набрала девять очков и находится в нижней половине турнирной таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию вне зоны вылета, опережая «трясину», которая начинается с 18-й строчки, лишь на один балл, поэтому может туда опуститься.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Серии А «россоблу» на чужом поле одержали победу над «Пармой» (1:0).

Перед этим генуэзский клуб в домашних стенах в предыдущем туре итальянского первенства потерпел поражение от «Фиорентины» с результатом 0:1.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: травмированы — Нортон-Каффи, Анкейе, Голлини, Малиновский, Экубан, Мессиас, Витинья, Бани, де Винтер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на Серию А и Кубок Италии, «Дженоа» проиграла шесть раз при одной победе и одной ничьей.

Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, тем не менее, успех в последнем туре должен его взбодрить, а фактор своего поля должен помочь взять три очка.

Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А текущего сезона с четырьмя голами.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» по итогам 11-ти стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков.

Команда находится в нижней половине таблице на 15-й позиции вне зоны вылета, опережая «трясину», которая начинается с 18-й строчки, лишь на один балл, поэтому может туда опуститься.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Серии А коллектив на чужом поле потерпел поражение от «Эмполи» (0:1).

Эта неудача продолжила серию поражений клуба до трех поединков, которые пришлись на национальное первенство Италии.

Не сыграют: травмированы — Маццителли, Серхи Роберто, Перроне, ван дер Бремпт, Коне, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках Серии А) «Комо» ни разу не выиграл при четырех поражениях и одной ничьей.

Словом, у коллектива плохая форма, которая не оставляет ему шансов не только на победу, но и на ничью, особенно на чужом поле против фаворита игры.

Патрик Кутроне — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Дженоа» забивала только одна команда

в четырех из шести последних матчей «Дженоа» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Комо» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.00, победа «Дженоа» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних матчах хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.45