Соланке о возвращении в сборную Англии: Сейчас я намного взрослее

Нападающийвысказался о своем возвращении в сборную Англии.

«Когда ты молод и просто играешь в футбол, очевидно, что ты хочешь добиться успеха. Но представлять свою страну — это совсем другой уровень. Я благодарен этому моменту и по сей день.

На протяжении многих лет, когда я вижу эту футболку, я всегда думаю: "Я вернусь туда и выиграю ещё больше матчей за свою страну". Наличие чего-то подобного, безусловно, является дополнительной мотивацией.

Конечно, мне кажется, что когда я только попал сюда, я был совсем молод. Я многому научился, много развивался. Сейчас я намного взрослее и, естественно, буду в лучшем положении. Наверное, опыт — это самая большая разница. С тех пор я провел много игр, забил много голов. Так что я чувствую, что морально и физически я в лучшем состоянии», — приводит слова Соланке The Times.

Сборная Англии сыграет против Греции в рамках Лиги наций завтра, 10-го октября в 21:45 мск.