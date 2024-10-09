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    «Аль-Наср» и Роналду начали переговоры о продлении контракта

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел встречу с руководством клуба по поводу своего будущего в команде.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Стороны начали обсуждения касательно продления контракта португальского футболиста, который истекает летом 2025 года, информирует журналист Николо Скира.

    Сообщается, что Роналду необходима игровая практика, так как он планирует выступить на чемпионате мира 2026 года. Стороны уверены в скором достижении соглашения о продлении срока действующего контракта.

    В текущем сезоне Роналду провел семь матчей во всех турнирах, шесть раз поразил ворота соперников и сделал два ассиста на партнеров.

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