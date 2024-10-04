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    «Верона» одержала волевую победу над «Венецией» в матче Серии А

    «Верона» — «Венеция»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Верона» обыграла «Венецию» (2:1) в матче 7-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе гостей единственный гол забил Гаэтано Ористанио на 2-й минуте.

    У «Вероны» гол записал на свой счет Каспер Тенгстедт на 9-й минуте. Уже на 81-й минуте голкипер «Венеции» Ессе Йоронен оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Венеция 2:1
    Голы: 0:1 Гаэтано Ористанио (2'), 1:1 Каспер Тенгстедт (9'), 2:1 Йессе Йоронен (автогол) (81') Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни, Домагой Брадарич, Реда Белахьяне, Ондрей Дуда (Dani Silva, 79'), Дарко Лазович, Каспер Тенгстедт (Диего Коппола, 89'), Jackson Tchatchoua, Daniele Ghilardi (Иллан Оку, 89'), Dailon Rocha Livramento (Амин Сарр, 79'), Daniel Mosquera (Григорис Кастанос, 65') Венеция: Йессе Йоронен, Ридгесиано Хапс (Франческо Дзампано, 61'), Михаэль Свобода, Джей Идзес, Гаэтано Ористанио (Кристиан Гиткьяер, 73'), Джанлука Бузио, Ханс Николусси Кавилья, Йоэль Похьянпало (Джон Йебоа, 73'), Issa Doumbia (Mikael Egill Ellertsson, 61'), Antonio Candela, Marin Sverko (Антонио Раймондо, 85') Предупреждения: Домагой Брадарич (21'), Ондрей Дуда (79'), Джанджакомо Маньяни (90 + 3')

    После этого матча «Верона» занимает 10-е место в таблице Серии А с 9-ю очками в активе. «Венеция» — на 19-й позиции (4).

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