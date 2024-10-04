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    Рюдигер: Холанн — зверь, не знаю, что он ест

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    Центральный защитник сборной Германии и мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался об игре форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    «Думаю, я защитник старой школы, который любит вступать в единоборства с такими нападающими, как он.

    Этот парень — зверь. Не знаю, что он ест или что делает, но... Вау! Его мощь... Когда я вижу его голы, сразу понимаешь, что если подача идет на дальнюю штангу, его не победить. Это зверь. Безумие.

    Он не забил нам, но попал в перекладину. К такому игроку сложно подготовиться. Ты должен быть готов к физической борьбе и не оставлять много пространства за спиной, потому что он опасен и там. Если бежать с ним наперегонки, это может быть трудно. Когда он выставляет руку...

    Мало кто может сравниться с ним физически. Только Вирджил ван Дейк и Салиба могут с ним тягаться. Ну и я... Я просто сделал свою работу», — цитирует Рюдигера COPE.

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