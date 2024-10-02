ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс ПерейраТретья защита Алекса Перейры, возвращение Пеньи и Альдо. Анонс карда UFC 307
  • 16:01
    • Официально: Щенсны — игрок «Барселоны»
  • 15:49
    • Алькарас стал победителем турнира в Пекине
    Все новости спорта

    Романцев: Тюкавин и Бесчастных? Костя больше ищет партнеров, чаще отходит назад

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев сравнил игру форварда «Динамо» Константина Тюкавина и бывшего нападающего красно-белых Владимира Бесчастных.

    Константин Тюкавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин

    «Если их что-то объединяет, то это неуемное желание забить и редкое голевое чутье. А еще характер бойца, который всегда идет до конца. Вот все это и помогло еще не нюхавшему пороха Володе сразу заиграть в "Вердере" — одном из ведущих клубов бундеслиги. Не зря его тренер, мой хороший приятель Отто Рехагель как-то сказал про Володьку: "Бесчастных на поле прост — опускает голову и, ни на кого не глядя, рвется к воротам".

    Тюкавин — другой: больше ищет партнеров, чаще отходит назад. Но характерами они схожи, хотя начинали по-разному. Бесчастных уже в 17, в первом же матче, дважды забил "Крыльям". А потом столько же в финале Кубка огорчил ЦСКА. Тюкавин же пробился в состав с трудом, доказывая право на это то одному тренеру, то другому. И сегодня, став признанным лидером, видно, что для него это не прошло даром.

    Что касается вопроса, ехать ли ему в Европу и когда, то если будет предложение клуба, который решает серьезные задачи в большом чемпионате, то почему бы не попробовать? Ведь это возможность не только проверить себя, но и многому научиться. Да и для остальных российских игроков это станет примером. А пока посоветовал бы Константину не обращать внимания на дифирамбы и еще больше пахать на тренировках. И заодно пожелаю ему удачи — с Богом!» — цитирует Романцева «СЭ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» уступит спартаковцам?
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Бавария» уверенно расправится с «вилланами»
  • «Астон Вилла» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
  • Сумеет ли Дзюба огорчить «Зенит»?
  • «Зенит» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 2 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зенит — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры