Романцев: Тюкавин и Бесчастных? Костя больше ищет партнеров, чаще отходит назад

Экс-наставник «Спартака»сравнил игру форварда «Динамо»и бывшего нападающего красно-белых

«Если их что-то объединяет, то это неуемное желание забить и редкое голевое чутье. А еще характер бойца, который всегда идет до конца. Вот все это и помогло еще не нюхавшему пороха Володе сразу заиграть в "Вердере" — одном из ведущих клубов бундеслиги. Не зря его тренер, мой хороший приятель Отто Рехагель как-то сказал про Володьку: "Бесчастных на поле прост — опускает голову и, ни на кого не глядя, рвется к воротам".

Тюкавин — другой: больше ищет партнеров, чаще отходит назад. Но характерами они схожи, хотя начинали по-разному. Бесчастных уже в 17, в первом же матче, дважды забил "Крыльям". А потом столько же в финале Кубка огорчил ЦСКА. Тюкавин же пробился в состав с трудом, доказывая право на это то одному тренеру, то другому. И сегодня, став признанным лидером, видно, что для него это не прошло даром.

Что касается вопроса, ехать ли ему в Европу и когда, то если будет предложение клуба, который решает серьезные задачи в большом чемпионате, то почему бы не попробовать? Ведь это возможность не только проверить себя, но и многому научиться. Да и для остальных российских игроков это станет примером. А пока посоветовал бы Константину не обращать внимания на дифирамбы и еще больше пахать на тренировках. И заодно пожелаю ему удачи — с Богом!» — цитирует Романцева «СЭ».