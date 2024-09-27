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    Тренер «Акрона»: Черчесов укрепил мою веру в Дзюбу

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    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев уверен, что у него не будет конфликтных ситуаций с нападающим Артемом Дзюбой.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я спрашивал мнение и Станислава Саламовича Черчесова, который тоже много лестных слов сказал об Артеме. Большое ему за это спасибо: он укрепил мою веру в этого нападающего. Такие маститые специалисты не могут просто так бросать слова на ветер.

    Артем многое сделал для развития футбола. Считаю, всем нам (тренерам, игрокам, экспертам, болельщикам) надо просто желать этому человеку удачи и успеха. Дзюба много радости принес стране.

    Давайте жить позитивом, а не ждать, когда у меня с ним закончится конфетно-букетный период! У нас его и не было. И не будет.

    Есть профессиональные отношения, которые и Артему помогают, и команду двигают вперед. Надеюсь, все от этого сотрудничества только выиграют. Повторюсь, Дзюба — достояние всего российского футбола! Этим надо дорожить.

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    • Артем — человек очень веселый. Хорошо шутить могут только остроумные люди. Дзюба поддерживает высокий эмоциональный уровень в раздевалке и в личном общении. Мне это очень нравится. Но что-то конкретное я вам сейчас не приведу. Есть вещи, которые и в прессе-то не скажешь. (Улыбается.) Самое главное, что все его шутки — с добрым посылом. Он точно никого не обижает, а только поднимает всем настроение», — приводит слова Тедеева «Спорт-Экспресс».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров. В ближайшем матче команда Тедеева сыграет 28 сентября с «Ростовом».

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