Мануэл Фернандеш завершил карьеру

Бывший игрок «Локомотива»объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет.

«У меня всё хорошо. Я завершил карьеру. Что касается моего будущего, я не планирую связывать свою жизнь с футболом. Некоторые из моих лучших моментов в карьере были в России. Так что я могу только поблагодарить болельщиков и клубы, в которых я играл», — написал Фернандеш в соцсети.

За железнодорожников Ману Фернандеш играл с 2015 по 2019 год. За это время один раз стал чемпионом России и три раза завоевал Кубок страны.

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Помимо «Локомотива» он выступал за английские «Портсмут» и «Эвертон», португальскую «Бенфику», испанскую «Валенсию», турецкий «Бешикташ» и «Краснодар».