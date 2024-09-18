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    Семак: Глушенков работает по индивидуальной программе

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал восстановление Максима Глушенкова.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    17 сентября питерский клуб в Кубке России взял верх над «Рубином» со счетом 2:0.

    «Глушенков работает по индивидуальной программе. Когда может, иногда работает с группой, с командой.

    Ждем разрешения нашего медицинского штаба для того, чтобы он принимал полноценное участие в тренировочном процессе и, естественно, в матчах. Пока сказать сложно», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

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    • После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в группе D Кубка России с 10-ю очками в активе. В следующем поединке подопечные Семака сыграют против «Факела» 21-го сентября.

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