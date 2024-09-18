Семак: Глушенков работает по индивидуальной программе

Наставник «Зенита»прокомментировал восстановление

17 сентября питерский клуб в Кубке России взял верх над «Рубином» со счетом 2:0.

«Глушенков работает по индивидуальной программе. Когда может, иногда работает с группой, с командой.

Ждем разрешения нашего медицинского штаба для того, чтобы он принимал полноценное участие в тренировочном процессе и, естественно, в матчах. Пока сказать сложно», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в группе D Кубка России с 10-ю очками в активе. В следующем поединке подопечные Семака сыграют против «Факела» 21-го сентября.