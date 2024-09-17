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    РФС ищет для сборной России соперников среди команд Южной Америки

    Футбол Сборная России Футбол России РФС Товарищеские матчи Латинская Америка
    Сборная России в будущем может провести товарищеские матчи против команд из Южной Америки. Об этом сообщил советник президента РФС Алексей Сорокин.

    Алексей Сорокин
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    Алексей Сорокин

    В марте сборная России должна была сыграть с Парагваем, но матч не состоялся из-за теракта в Подмосковье.

    «РФС прилагает все усилия, чтобы получить хороших соперников на товарищеские матчи. В нынешних условиях это чуть сложнее, чем было раньше, по целому ряду причин.

    Насколько мне известно, матч с Парагваем не отменен, а перенесен. Это неплохая команда.

    Мы ведем диалог с Латинской Америкой, с президентом конфедерации и отдельными федерациями этого континента.

    Думаю, положительные новости будут. Прилагаем все усилия», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

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    • Напомним, в этом году сборная России разгромила сборные Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).

    7 сентября сборная России должна была сыграть в Ханое (Вьетнам) с Таиландом, но матч был отменен из-за тайфуна «Яги», который метеорологи назвали сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.

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