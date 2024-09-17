РФС ищет для сборной России соперников среди команд Южной Америки

Сборная России в будущем может провести товарищеские матчи против команд из Южной Америки. Об этом сообщил советник президента РФС Алексей Сорокин.

В марте сборная России должна была сыграть с Парагваем, но матч не состоялся из-за теракта в Подмосковье.

«РФС прилагает все усилия, чтобы получить хороших соперников на товарищеские матчи. В нынешних условиях это чуть сложнее, чем было раньше, по целому ряду причин.

Насколько мне известно, матч с Парагваем не отменен, а перенесен. Это неплохая команда.

Мы ведем диалог с Латинской Америкой, с президентом конфедерации и отдельными федерациями этого континента.

Думаю, положительные новости будут. Прилагаем все усилия», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

Напомним, в этом году сборная России разгромила сборные Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).

7 сентября сборная России должна была сыграть в Ханое (Вьетнам) с Таиландом, но матч был отменен из-за тайфуна «Яги», который метеорологи назвали сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.