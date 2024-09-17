Мотта: Мне нравится новый формат Лиги чемпионов

Тиагу Мотта Фото: globallookpress.com
Теперь в турнире выступают 36 команд, которые включены в одну группу.
«Играть в таком турнире — большая гордость, особенно на своем поле. Мы должны постараться для себя и наших фанатов. Мне нравится новый формат Лиги чемпионов. Мы встретимся со многими соперниками, это мотивирует, потому что мы сможем узнать новое о себе, о том, чему мы успели научиться», — приводит официальный сайт УЕФА слова Мотты.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Во вторник, 17 сентября, «Ювентус» сыграет дома против ПСВ.