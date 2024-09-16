Кечинов: Дзюба много забьет и станет лидером «Акрона»

Ветеран московского «Спартака»сделал прогноз, что ждетв тольяттинском «Акроне»

«Я рад, что Артем продолжает играть. Рад, что он нашёл себе команду. Даже не сомневаюсь, что он ещё проявит свои лучшие качества. В последующих играх Дзюба будет забивать, отдавать и станет лидером "Акрона" в свои 36 лет.

Здоровье есть, мастерство есть, колоссальный опыт есть, поэтому будет продолжать в таком же духе», — сказал Кечинов «Чемпионату».

36-летний Дзюба уже успел дебютировать за новый клуб в 8-м туре РПЛ против «Химок» (3:0) и успел отметится голевой передачей. К «Акрону» он присоединился в сентябре, подписав контракт до конца сезона.