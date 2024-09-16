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    Кечинов: Дзюба много забьет и станет лидером «Акрона»

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    Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов сделал прогноз, что ждет Артема Дзюбу в тольяттинском «Акроне»

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я рад, что Артем продолжает играть. Рад, что он нашёл себе команду. Даже не сомневаюсь, что он ещё проявит свои лучшие качества. В последующих играх Дзюба будет забивать, отдавать и станет лидером "Акрона" в свои 36 лет.

    Здоровье есть, мастерство есть, колоссальный опыт есть, поэтому будет продолжать в таком же духе», — сказал Кечинов «Чемпионату».

    36-летний Дзюба уже успел дебютировать за новый клуб в 8-м туре РПЛ против «Химок» (3:0) и успел отметится голевой передачей. К «Акрону» он присоединился в сентябре, подписав контракт до конца сезона.

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