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    Роналду: Беллингем станет одним из лучших игроков своего поколения

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    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением об игре полузащитника «Реала» Джуды Беллингема.

    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»
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    Джуд Беллингем — полузащитник «Реала»

    «У Джуда Беллингема огромный потенциал, огромный талант. Он растёт, как и Камавинга, Родриго, Винисиус. Он находится в команде, которая поднимет его на самую вершину.

    Джуд станет одним из лучших игроков своего поколения», — сказал Роналду в новом видео на своём YouTube-канале.

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    • Напомним, что Беллингем пополнил состав «Реала» летом 2023-го года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Всего полузащитник провел за «сливочных» 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 голевых передач.

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