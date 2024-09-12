Роналду: Беллингем станет одним из лучших игроков своего поколения

Нападающийподелился мнением об игре полузащитника

«У Джуда Беллингема огромный потенциал, огромный талант. Он растёт, как и Камавинга, Родриго, Винисиус. Он находится в команде, которая поднимет его на самую вершину.

Джуд станет одним из лучших игроков своего поколения», — сказал Роналду в новом видео на своём YouTube-канале.

Напомним, что Беллингем пополнил состав «Реала» летом 2023-го года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Всего полузащитник провел за «сливочных» 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 13 голевых передач.