Стала известна зарплата Почеттино в сборной США

Маурисио Почеттино Фото: globallookpress.com
Аргентинский специалист заключил двухлетний контракт с зарплатой € 6 млн в год. Никто из прежних наставников сборной США не получал столько никогда.
Для американцев ЧМ-2026 станет домашним турниром, они уже отобрались туда напрямую в качестве хозяев.
Последним клубом Почеттино был «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. Также он работал с испанским «Эспаньолом», английскими «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом», а также французским «Пари Сен-Жермен».