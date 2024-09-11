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    Стала известна зарплата Почеттино в сборной США

    Футбол ЧМ-2026 Сборная США
    Как сообщает издание Goal, новоиспеченный главный тренер сборной США Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваемым специалистом в истории сборной.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    Аргентинский специалист заключил двухлетний контракт с зарплатой € 6 млн в год. Никто из прежних наставников сборной США не получал столько никогда.

    Для американцев ЧМ-2026 станет домашним турниром, они уже отобрались туда напрямую в качестве хозяев.

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    • Последним клубом Почеттино был «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. Также он работал с испанским «Эспаньолом», английскими «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом», а также французским «Пари Сен-Жермен».

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