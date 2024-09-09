Уэльс на выезде победил Черногорию, Турция дома оказалась сильнее Исландии

Керем Актюркоглу Фото: globallookpress.com
Черногория на своем поле уступила Уэльсу — 1:2.
У хозяев забивал Дритон Камай.
В составе победителей отличились Киффер Мур и Гарри Уилсон.
Футбол. Лига наций УЕФА. B4
Черногория — Уэльс 1:2
Голы: 0:1 Киффер Мур (1'), 0:2 Гарри Уилсон (3'), 1:2 Дритон Цамай (73') Черногория: Милан Миятович, Слободан Рубежич, Никола Шипчич, Андрия Вукчевич (Ристо Радунович, 77'), Адам Марушич (Марко Вукчевич, 75'), Владимир Йовович, Дритон Цамай, Стеван Йоветич (Novica Erakovic, 75'), Никола Крстович, Стефан Мугоша (Марко Бакич, 70'), Milos Brnovic (Милутин Осмаич, 70') Уэльс: Карл Дарлоу, Неко Уильямс, Коннор Робертс (Бреннан Джонсон, 43'), Бен Дэвис, Джо Родон, Крис Мепэм, Гарри Уилсон (Аарон Рэмси, 81'), Этан Ампаду, Оливер Купер (Джордан Джеймс, 60'), Киффер Мур (Mark Harris, 80'), Lewis Koumas (Сорба Томас, 46') Предупреждения: Этан Ампаду (2'), Milos Brnovic (49'), Неко Уильямс (49'), Крис Мепэм (54'), Адам Марушич (58'), Джордан Джеймс (90 + 4')
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Турция у себя дома уверенно победила Исландию — 3:1.
Главным героем встречи стал полузащитник «Бенфики» Керем Актюркоглу, оформивший хет-трик.
У исландцев забил Виктор Палссон.
Футбол. Лига наций УЕФА. B4
Турция — Исландия 3:1
Голы: 1:0 Керем Актюркоглу (2'), 1:1 Виктор Паульссон (37'), 2:1 Керем Актюркоглу (52'), 3:1 Керем Актюркоглу (88') Турция: Мерт Гюнок, Мерт Мюльдюр (Зеки Челик, 73'), Мерих Демирал, Абдюлькерим Бардакджи, Эрен Эврен Эльмалы, Хакан Чалханоглу (Оркун Кёкчю, 46'), Исмаиль Юксек (Кан Айхан, 87'), Ирфан Кавечи (Кенан Йылдыз, 73'), Арда Гюлер, Керем Актюркоглу, Мехмет Умут Найир (Окай Йокушлу, 81') Исландия: Йортур Херманнссон, Даниэль Лео Гретарссон, Гилфи Сигурдссон (Орри Оускарссон, 59'), Стефан Тейтур Тордарсон, Микаэль Андерсон (Виллюм-Тор Виллюмссон, 46'), Виктор Паульссон (Вальгейр Люнддаль Фридрикссон, 59'), Андри Гудьонсен, Йоханн Гудмундссон, Jon Dagur THorsteinsson (Арнор Траустасон, 59'), Kolbeinn Finnsson, Hakon Valdimarsson Предупреждения: Даниэль Лео Гретарссон (44'), Стефан Тейтур Тордарсон (73'), Ирфан Кавечи (87')